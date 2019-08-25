Kaş Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye yöneticileri ve çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri verildi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye yöneticileri ve çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim semineri verildi.

Kaş Belediyesi Kültürevi’ndeki semineri veren eğitimci Gökhan Özer, sunum eşliğinde yöneticileri ve çalışanları bilgilendirdi.

Belediye personelinin daha verimli çalışması ve kendini geliştirmesi amacıyla düzenlenen seminere tüm hizmet birimlerindeki görevliler katıldı.

Seminerde, eğitimci Özer, ‘yönetici ve çalışan eğitimi’, ‘stres yönetimi’, ‘motivasyon’, ‘halkla ilişkiler’, ‘etkili diyalog ve iletişim’ konularını anlattı.

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