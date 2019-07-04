Kaş arası kırışıklarına elveda deyin

Uzman Dr. Jale Şenyurt, kaş arası kırışıklıklardan kaş arası botoksla kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Uzman Dr. Jale Şenyurt, ”Kaş arasında özellikle kaş çatmaya bağlı mimik hareketlerinin sık sık tekrarlanmasıyla, kasların sertleşmesi ve zamanla belirginleşen dinamik kırışıklar meydana gelir. Kaş çatma çok sık kullanılan mimik hareketidir. Zamanla bölgedeki kasların aşırı güçlenmesi, iki kaş arasındaki ciltte oluşan derin çizgilenmelerin kalıcı şekilde ortaya çıkmasını sağlar ve normal bakış pozisyonu zamanla kaybolur. Kaşların arasındaki derin çizgi, kişiye kızgın ve sert bir ifade verir. Bu durumda bu bölgeye kaş arası botoks uygulaması iyi sonuç verir. Botoksun yeterli olmadığı daha derin çizgilerde cilt altına dolgu maddesi verilir. Bu tedavi sıklıkla botoksla beraber kullanılır. Botoksla kaşları çatma hareketi yumuşatılır. Botoksun yeterli olmadığı noktalarda daha düzgün ve hoş bir görüntü oluşturabilmek dolgu ile mümkün olmaktadır. Her iki tedavinin kombine kullanılması daha iyi ve uzun sureli sonuçlar verir” dedi.

Kaş ortası çizgilerine dolgu uygulamasının ince iğne vasıtasıyla cilt içine hyalüronik asit enjeksiyonu işlemi olduğunu ifade eden Dr. Şenyurt, “İşlem sırasında ağrıyı minimuma indirmek için, uygulama yapılacak bölgeye uyuşturucu kremler sürülür. İşlemde kullanılacak dolgu miktarı ise probleme göre değişiklik gösterir. Dolgu, uygulamadan hemen sonra etkisini gösterir, kırışıklık ve derin çizgi düzelir. Kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle beraber etkisi ortalama 6-8 ay arası devam eder” açıklamalarında bulundu.