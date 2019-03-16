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Kaş adayı Ulutaş projelerini tanıttı

Cumhur ittifakı Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş’ın proje tanıtım toplantısı yapıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:23
Kaş adayı Ulutaş projelerini tanıttı

Cumhur ittifakı Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş’ın proje tanıtım toplantısı yapıldı. Ulutaş, “Projelerimizin takipçisi olacağız.” dedi.


Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda yapılan toplantıya AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Mustafa Köse, 24. Dönem Milletvekili Hüseyin Samani, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis adayları ve partililer katıldı.Programda AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Hüseyin Samani, Milletvekili Atay Uslu ve Mustafa Köse konuştu.


Ardından Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş yaptığı konuşmada, Kaş’ın 54 mahallesine uygun projelerle alt yapı ve üst yapı hizmetlerini tesis etmek amacında olduklarını belirterek, projelerinin takipçisi olacaklarını söyledi.



7 gün 24 saat hizmet


Bunları yaparken kesinlikle çevreye uyumlu bir şehir meydana getirmek istediklerini dile getiren Ulutaş, “Her mahallemizin kendine göre özellikleri var, dolayısıyla her mahallemizi hak ettiği şekilde yapılandıracağız, imar edeceğiz. Sizlerin daha huzurlu daha güvende yaşayabilmesi için yapmamız gerekenler neyse, 7 gün 24 saat hizmetinizde olacağız. Ak belediyecilik varsa sorunlar en asgariye inmiştir. Kaş’ta ve Antalya’da sizlerin desteğiyle güzel bir netice alacağız.” dedi.



Kaş’ın geleceği için


Partisinin manifestosunu hatırlatan Ulutaş, “Diyor ki, 2023 hedefleri doğrultusunda 2024 yerel seçimlerine kadar Türkiye’nin alt yapı meselesini gündeminden çıkarması lazım. Çünkü dünyada bu iş, yaklaşık yüz yıl önce bitmiş. Bunları hala konuşmamız uygun değil. Bu dönemde kesinlikle alt yapımızı tamamıyla tamamlayacağız. Yani yaşam alanlarımızı, şehirlerimizi inşallah belli bir standarda getireceğiz. Kaş’ımızı 54 mahallesiyle birlikte imar edeceğiz. Hem turizm hem tarım, hem üretim hem pazarlama anlamında inşallah Kaş’ımızı bir lokomotif haline getireceğiz. Kaşın geleceği için ekonomik ve sosyal kalkınması için Kaş’ı mutlu yarınlara ulaştırabilmek için hep birlikte mücadele edeceğiz, çalışacağız.” diye konuştu.



204 proje


Ulutaş, 204 projeden 119’unun Kaş Belediyesi projesi olduğunu kaydederek, “59’unu hükümetimizle birlikte, 26’sını da Büyükşehir Belediyesiyle gerçekleştireceğiz. Kaş’ımızın ihtiyacı, eksiği ve hedefi olan 204 projeyi Kaş’ımıza kazandıracağız. Kaş hizmet almak, geleceğe yürümek, geleceğini tayin etmek istiyorsa, sizler bize destek olursanız, biz diyoruz ki, destek sizden hizmet bizden. Durmak yok, yola devam.” ifadelerini kullandı.


Ulutaş’ın konuşması sonrası, Cumhur ittifakı belediye meclis adayları ve proje tanıtım toplantısına katılanlar sahneye gelerek vatandaşları selamladı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:23
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