Karton üretim tesisinde yangın! Fabrikaya yıldırım düştü

Osmaniye’de yağmur sırasında yıldırımın isabet ettiği karton fabrikasında yangın çıktı. Yangın, Dr. İhsan Göknal Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde bulunan bir karton fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, yağmur sırasında fabrikaya yıldırım isabet etmesiyle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma başlattı. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.