Kartepe’de yabani otlar biçiliyor

Kartepe Belediyesi tarafından ilçe genelinde mevsimsel olarak hızla büyüyen yabani otlar biçiliyor.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde vatandaşların ağırlıklı kullandıkları sosyal alanlar başta olmak üzere peç çok yerde ot biçe çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri 32 mahalle 308 cadde, sokak, 161 park, 46 mezarlık alanı, 82 cami bahçesinde yabani ot, diken ve çim biçimini 24 tırpancı, 6 peyzaj bahçıvanı olmak üzere toplamda 30 personelle kesintisiz sürdürüyor.

Çalışmalar ile ilgili konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Kartepemiz yeşil alan açısından en zengin ilçelerimizden biri. Doğanın bu güzelliklerinin kıymetini bilmeliyiz. Bizlerde gerekli dokunuşlar ile temizlik, biçme ve budama işlemlerini gerçekleştirerek çevremizin güzelliğine güzellik katmaya çalışıyoruz. Sokaklarımızın düzeni ve temizliği, hemşehrilerimizin rahatı için tüm ekiplerimizle özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.