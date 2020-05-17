Kartepe’de projeler hayata geçirilmeye devam ediyor

Kartepe’de inşa edilen Uzuntarla Kültür Merkezi inşaatı ve Ankara Caddesi’nde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Korona virüsle mücadele eden Kartepe Belediyesi, projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Uzuntarla Kültür Merkezi’nde çalışmalar sürüyor. Uzuntarla mevkiinde bin 488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin inşaatı hızla devam ediyor. Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve WC’ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.

Uzuntarla Kültür Merkezi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Covid-19 önlemleri aralıksız devam ederken, ilçe genelinde ki yatırımlarımızı da hızlandırdık. Bu zor günleri tedbirlerlerden vaz geçmeden atlatacağız. Covid-19 süreci, 2 aylık dönem yatırımlarımızın bir kısmını yavaşlatsa da normalleşme günleriyle birlikte tempomuzu arttırarak çalışmalarımızı en hızlı şekilde nihayete erdireceğiz. Tüm dünya ülkeleri zor bir ölüm-kalım mücadelesi verdi. Normalleşme sürecinde eski alışkanlıklarımızın bazılarından vaz geçip, sağlığımız için zorunlu olan yeni alışkanlıklar edineceğiz” dedi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalarını Ankara Caddesi’nde sürdürüyor. Caddede 400 metre uzunluğunda perde duvar, 400 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde beton yol yapımının yanı sıra havai hat olarak geçen elektriklerin yer altına alınma çalışmaları da tamamlanıyor. Yapılan çalışmaların ay sonuna kadar bitmesi planlanıyor. Ankara Caddesi’nde inceleme sonrasında değerlendirme de bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “D-100’e paralel Ankara Caddesi üzerindeki yol çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde bitirerek araç trafiğine açıyoruz. Kartepemiz genelinde yatırımlarımız Covid-19 önlemleri içerisinde devam edecektir” diye konuştu.