Kartepe’de modern gasilhanenin temeli atıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından korona virüs süreci öncesinde müjdesi verilen modern gasilhane çalışmalarına başlanıldı.

Kartepe Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ederken ilçenin ihtiyaçlarını gidermeyi de aksatmıyor. Bu kapsamda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde hizmet verecek olan gasilhanenin temelini attı. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında İstasyon Mahallesi Gasilhanesi, 165 metre kare kapalı alanda hizmet verecek. Kadın ve erkek gasilhaneleri 22,50 metre kare olarak planlandı. Bekleme salonu 26 metre kare, ofis 5,95 metre kare, mutfak 5,95 metre kare, depo/ çamaşırhane 14,80 metre kare olacak. Tesis içerisinde ayrıca bay - bayan- engelli şadırvan ile lavabolar bulunacak.

Proje hakkında Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz’e uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemizin yeni hizmet binası modern donanımı ile örnek bir bina olacak. Cenaze hizmetlerimiz ile hemşehrilerimizin zor zamanlarında yanlarında olarak tüm ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz. Artan nüfus ve yenilenme gerekliliği ile ilçemizin böyle modern bir gasilhaneye ihtiyacı vardı. Temelini attığımız bu yeni projemizi de en kısa zamanda bitirerek hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.