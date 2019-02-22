Kartepe’de 57 park hizmete açıldı Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 57 yeni parkı Kartepelilerin hizmetine sundu.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 57 yeni parkı Kartepelilerin hizmetine sundu.

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014-2019 tarihleri arasında ilçe genelinde birçok projeyi hayata geçirdi. Belediye ekipleri ilçe genelinde Kartepelilerin ihtiyaçlarına göre 57 parkın yapımınıtamamlarken, en modern şekilde 24 parkı revize etti.

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan parklar halkın hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmaların ardından Kartepe’de park sayısının 81’e ulaştığı bilgisi verildi.

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