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Aktüel

Kartepe’de 15 bin hijyen paket dağıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan hijyen paketler, Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından ilçede yaşayan 65 yaş üstü büyüklere dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:25:03 -
Kartepe’de 15 bin hijyen paket dağıtımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan hijyen paketler, Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından ilçede yaşayan 65 yaş üstü büyüklere dağıtıldı.


Kartepe Belediyesi, Covid-19’la mücadele devam ederken, bir yandan da Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 bin hijyen paketini ilçede yaşana 65 yaş üstü vatandaşlara dağıttı. ’Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’ yazılı poşetler içerisinde maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubu yer aldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinden bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılara 4 saatlik sokağa çıkma izni öncesinde Alo Evlat ekipleri paketleri teslim etti.


Öte yandan Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasında yine görevinin başındaydı. Ekipler 7/24 Kartepelilere hizmet verdiler. Kartepeliler tarafından gelen ilaç, alış-veriş gibi birçok istek yerine getirildi. Kartepe Belediyesi Yaşlı Hasta-Evde Bakım Hizmeti (YAŞ-BAK) ekipleri ziyaret ettikleri hastaların da ihtiyaçlarını giderdiler.

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