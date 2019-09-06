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Kartepe Unutulmuş Değerler Festivaline ziyaretçi akını

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi 5’nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 15:18
Kartepe Unutulmuş Değerler Festivaline ziyaretçi akını

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi 5’nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.


AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Kartepe Belediyesi 5’nci Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ni ziyaret etti. Kartepe Maşukiye Park Alanı’nda 40 zanaatkar tarafından açılan stantları Milletvekilleri Kaya ve Şeker’e gezdiren Belediye Başkanı Kocaman, Kartepe’de yapılan çalışmalar ve festival hakkında bilgi verdi. Kurulan stantları gezen protokol mensupları inceliklerini zanaatkarlarından dinlediler. Mesleklerin dünü, bugünü hakkında bilgi aldılar. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Milletvekili Şeker ile birlikte lüle taşını işlediler.


Daha sonra alanı ziyaret eden Vali Dağlı’yı ise Kartepe Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz ve Mehmet Filiz ağırladı. Festival de kurulan 40 zanaatkarın stantlarını ziyaret eden Vali Dağlı zanaatkarlardan meslekle ilgili bilgi aldı. Düzce’den gelen zanaatkarlarına stantlarına misafir olan Vali Dağlı, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Bütün zanaatkarlarla kısa sohbetler eden Vali Dağlı, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen bu festivalin gelecek olan nesillere ışık tutacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:18
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