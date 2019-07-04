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Kartepe Çuha fabrikası restorasyon aşamasında

Kartepe Belediyesi’nin turizm alanında vizyon projeleri arasında yer alan Çuha Fabrikası’nda hazırlanan rölöve restitüsyon ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
Kartepe Çuha fabrikası restorasyon aşamasında

Kartepe Belediyesi’nin turizm alanında vizyon projeleri arasında yer alan Çuha Fabrikası’nda hazırlanan rölöve restitüsyon ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.


Kartepe Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile ilçenin en önemli tarihi miraslarından olan Çuha fabrikasının yeniden canlanması için çalışmalarını hızlandırıldı. Çalışmalar hakkında Plan ve Proje Müdürlüğünden yapılan açıklamada 1. etap olarak tescilli yapılar içerisinden atölye (bacalı ambar),ahır yapısı (av köşkü), hidroelektrik santrali, su deposu yapıları için rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılması ihalesi yapıldığı belirtildi.


Açıklamanın devamında, “Yürütülen proje çalışmaları kapsamında 1.etap olarak belirlenen atölye (bacalı ambar), ahır yapısı(av köşkü),hidroelektrik santrali, su deposu yapılarının rölöve projeleri ve eklerinin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından2. aşama olan restitüsyon projeleri hazırlanarak 25 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafındanonaylanmıştır. Restorasyon Projelerinin Hazırlanması sürecine geçilmiştir” denildi.


Açıklamada son olarak Kartepe Belediyesi tarafından Çuha fabrikasında devam eden projeler kapsamında 1. etap olarak belirlenen yapılarının çalışmaları yasal ve bürokratik seyrinde devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
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