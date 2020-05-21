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Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Kartepe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki çalışmalar tamamlanarak gerekli tedbirler alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:56:34 -
Kartepe Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Kartepe Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki çalışmalar tamamlanarak gerekli tedbirler alındı.


İçişleri Bakanlığı’nın 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs’ta market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 23.00’e kadar faaliyetlerine devam edecek. Yine genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.


Kartepe Belediyesi bayram öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak çeşitli önlemler aldı. Kartepe Belediyesi ekipleri vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek üzere tüm ekipleriyle hazır durma geldi. Alo Evlat Sağlık Kulübü’ne ağlı ekipler, gelen talepler üzerine vatandaşların isteklerini yerine getirecek.

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