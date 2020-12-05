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Aktüel Kartaltepe Mesire Alanı sağlıklı günler için ağaçlandırılıyor
Aktüel

Kartaltepe Mesire Alanı sağlıklı günler için ağaçlandırılıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için de çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:55:53 -
Kartaltepe Mesire Alanı sağlıklı günler için ağaçlandırılıyor

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mesire alanı, park, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanımızı ağaçlandırmaya devam ediyoruz." dedi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’na sabitlenen çardakların ardından burayı ağaçlandırarak pandemi sonrasında doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mesire alanındaki çalışmalar neticesinde piknik alanının hem güzelleştirildiğini hem de pandemi sonrası sağlıklı günler için hazırlandığını kaydetti. Altınok, "Mesire alanı, park, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanımızı ağaçlandırmaya devam ediyoruz. Buraya 36 adet yeni çardak da kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için de çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Spor yapma imkânı

Kartaltepe’de yürütülen çalışmalarla burayı piknikçilerin gözdesi haline getirdiklerini de aktaran Altınok, "Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır." yorumunu yaptı.

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