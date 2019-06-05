Kartallıoğlu’ndan umutlu açıklama CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaz grubu meyvelerinin fiyatlarında son dönemde önemli oranda düşüş olduğunu kaydederek düşüşün süreceğini savundu.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yaz grubu meyvelerinin fiyatlarında son dönemde önemli oranda düşüş olduğunu kaydederek düşüşün süreceğini savundu. Kartallıoğlu, “Bir dönem çok tartışılan patatesi bugün 2,75 liradan satabiliyoruz. Soğanın kilogram fiyatı 3,25 liraya kadar geriledi. Türkiye’de üretim arttıkça fiyatlar aşağı yönlü ilerleyecektir. Ülkemizin üretim konusunda atılım yapması gerekiyor. Yaz dönemi üretimin doğal olarak arttığı bir dönem, fiyatların geri geleceğini umut ediyoruz” yorumunda bulundu.

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