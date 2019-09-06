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Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların sporla tanıştırılması için hayata geçirilen Yaz Spor Okulu’nun üçüncü ve son dönemini başarı ile tamamlayan 150 öğrenci, madalyalarını aldı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:39
Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların sporla tanıştırılması için hayata geçirilen Yaz Spor Okulu’nun üçüncü ve son dönemini başarı ile tamamlayan 150 öğrenci, madalyalarını aldı.


Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde düzenlenen madalya törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ve çok sayıda minik sporcu ile birlikte sporcuların aileleri katıldı.


19 Ağustos - 06 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Yaz Spor Okulu’nun üçüncü dönemi kapsamında eğitimlere katılan 7-12 yaş gruplarındaki öğrenciler; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, survivor, Uzak Doğu sporları, jimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları olmak üzere 12 spor branşında eğitim gördü. Sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’a kadar süren Yaz Spor Okulu’nun faaliyetlerinde, profesyonel sporculardan aldıkları eğitimi başarı ile tamamlayan 150 öğrenci, düzenlenen tören ile madalyalarını aldı.


Madalya töreninde konuşan Kartal Belediyesi Spor Müdürü Arda Savaş Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına tüm sporcuları ve yaz okuluna emek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek başkan Yüksel’in başarı dileklerini iletti. Yaz Spor Okulu’nun üçüncü dönemini bitiren çocuklara daha sonra madalyaları verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yılların aksine bu yıl 3 dönem olarak hayata geçirdiği Yaz Spor Okulu’nun gelecek yıl da tekrarlanacak.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:39
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