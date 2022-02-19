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Spor Kartal'ın vasat ismine sürpriz teklif!
Spor

Kartal'ın vasat ismine sürpriz teklif!

Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Alex Teixeira ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:46:00 -
Kartal'ın vasat ismine sürpriz teklif!

Beşiktaş bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansa çıkamayan Alex Teixeira ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar'ın Sambacı yıldızını Çin Ligi'nden bir takımın istediği iddia edildi.

Beşiktaş ise bu teklife henüz cevap vermedi. Bu teklif sonrası Beşiktaş Yönetimi'nin bir kısmı oyuncunun değerini bulması durumunda satılması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Yönetimi, Alex Teixeira'ya 900 bin Euro imza parası ve yıllık 2.6 milyon Euro maaş ödüyor.

Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncu için Çin kulübü JS Suning 2016 yılında 50 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

Bu arada bazı yöneticilerin ise Alex Teixeria'nın bu sezon şanssızlıklar yaşadığını ve önümüzdeki sezon da yola onunla devam edilmesi gerektiği görüşünü bildirdiler. 

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