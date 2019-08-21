Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi sistemleri güncelleniyor

Kartal Belediyesi parklarındaki güneş enerjili aydınlatma sistemlerine şebeke üzerinden yedek besleme hattı çekildi ve karşılaşabilecek her türlü olumsuz durum için önlem alındı.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ilçede bulunan tüm parklarda aydınlatma sistemleri ile ilgili bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Yürütülen bakım ve onarımın çalışmaları kapsamında ayrıca, güneş enerjili aydınlatma sistemlerine şebeke üzerinden yedek besleme hattı çekilerek karşılaşabilecek her türlü olumsuz durum için de tedbir alındı.

Güneş enerjili aydınlatma sistemlerine yapılan güncelleme ile; Mehmet Ali Büklü Parkı, Çamlık Parkı, 75. Yıl Parkı ve Çifteler Parkı’nda bulunan aydınlatma armatürleri revize edildi, aydınlatma kalitesi yükseltildi ve yaklaşık 23 bin metrekarelik alan için aydınlatma seviyesi yeterli düzeye çıkartıldı.

Aydınlatma sistemlerinin güncelleme çalışmalarına ilk olarak aydınlatma sorunu yaşanan parklarda öncelik verilirken diğer parklarda da oluşturulan program dâhilinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kartal’da çevreci teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılacağını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yenilenebilir enerji ile ilgili teknolojilerin Kartal’da aktif olarak kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamadan hizmet alabilmesi için de gerekli noktalarda hizmetlerimizi yeniliyor ve güncelliyoruz. Daha yeşil ve çevreci bir Kartal için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürecek, vatandaşlarımızın aldığı hizmet kalitesini arttıracağız.” dedi.