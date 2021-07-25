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Spor Kartal’ın avantajı Teixeira’nın istemesi!..
Spor

Kartal’ın avantajı Teixeira’nın istemesi!..

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın 10 numara pozisyonu için ismini yönetime ilettiği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’nın tercihini Avrupa’da kalıp, şampiyonlar liginde oynamak için Beşiktaş’ı seçmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:48:00 -
Kartal’ın avantajı Teixeira’nın istemesi!..

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın 10 numara pozisyonu için ismini yönetime ilettiği Brezilyalı yıldız Alex Teixeira’nın tercihini Avrupa’da kalıp, şampiyonlar liginde oynamak için Beşiktaş’ı seçmesi bekleniyor.

Brezilyalı yıldız, Dubai’de menaceri ile bir araya geldi. Alex Teixeira, kendisine gelen tekliflere rağmen kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmek istediğini belirtti.
Yıldız bir on numara transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’ta gündem Alex Teixeira. Brezilyalı futbolcu ile uzun bir süredir temaslar sürüyor. 31 yaşındaki oyuncu, cuma günü Dubai’ye giderken, "Geleceğimle ilgili son iddialar nedeniyle, ailemle birlikte karar verebilmek için menacerimle görüşmek üzere Dubai’ye geldim. Transferle ilgili kararı ben veya menacerim söyleyecektir" açıklamasını yapmıştı. Kara Kartal’ın prensipte anlaştığı yıldız oyuncuyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Dubai’de yeni menaceri ile bir araya gelen Alex Teixeira’nın, Beşiktaş’ın teklifinin 3 katını yapan Al Nasr Kulübü’nden gelen teklifi reddedip, kariyerinde yepyeni bir sayfa açması bekleniyor.

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