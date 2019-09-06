Kartal'dan dikkat çeken paylaşım! Beşiktaş'ın Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşmasının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Cengiz'in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz" notuyla bir görsel paylaştı. Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız" yazısı Galatasaray'a gönderme olarak algılandı. Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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