Kartal'dan dikkat çeken paylaşım!
Beşiktaş'ın Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşmasının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti.06 Eylül 2019 Cuma 10:47
Cengiz'in sözlerinin ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Şerefli Beşiktaş tarihini hakkıyla yaşamaya davetlisiniz" notuyla bir görsel paylaştı.
Siyah-beyazlı ekibin görselde ayrıca "Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız. Halkın takımıyız, özümüzden güç alır, tutkuyla bağlanırız" yazısı Galatasaray'a gönderme olarak algılandı.
Bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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