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Aktüel Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:51:28 -
Kartal'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, evinde uyuşturucu ürettiği tespit edilen Enver K'yi (51) takibe aldı.

Şüpheli, Orhantepe Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 5 saksıda toplam 26 kök Hint keneviri, 66 gram yaş kenevir maddesi, 24,2 gram öğütülmüş esrar, 13,6 gram skunk, hassas terazi ve 7 bin 500 TL ele geçirildi.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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