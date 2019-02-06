Kartal'daki çökme olayına yayın yasağı getirildi! İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da meydana gelen çökme olayıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Kartal'da binanın çökmesiyle ilgili yayın yasağı kararı verdi. Ayrıntılar geliyor...

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