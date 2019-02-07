0553 313 94 23

Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri

Son dakika: İstanbul Valiliği İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı. İşte Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri

07 Şubat 2019 Perşembe 08:47
Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri

Son dakika: İstanbul Valiliği İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı. İşte Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;

1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)

2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)

4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)

5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)

9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)

12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH) 

Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:

1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)

2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)

3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:47
  1. İstanbul
  2. Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil Macron önce elindeki kanı temizle
    1. Katil Macron önce elindeki kanı temizle
    2. Brent petrolün varili 62,48 dolar
    3. Fenerbahçe ile Kayserispor 46. maça..
    4. Brezilya'daki faciada ölenlerin sayısı..
    5. Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında
    6. "ÖSO PUBG oynamayı yasakladı"
    7. Küresel piyasalar BoE'ye odaklandı
    8. Külliye’de “Cumhur” zirvesi
    9. PTT şubesinden bozuk para çaldılar
    10. Diş hekimliği fakültelerinin..
    11. Serbest piyasada döviz açılış..
    12. Bunu yaparsanız kıdem tazminatınızı..
    13. GÜNDEM / 7 Şubat 2019
    14. Emeklilik yaşını düşüreceklerdi IMF..
    15. Sokağa çıkma yasağı sona erdi
    16. Kartal’daki çöken binada hayatanı..
    17. 07.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Parseğ Tuğlacıyan ve Murat Tuğlacıyan..
    19. Kartal'da bina çökmesi
    20. Kara yollarında durum
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    O silahı istediler! Türkiye'den Katar'a dev satış
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!
    Taksiciye şok cihazıyla dehşeti yaşattı!