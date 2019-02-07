Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri
Son dakika: İstanbul Valiliği İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı. İşte Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri07 Şubat 2019 Perşembe 08:47
Son dakika: İstanbul Valiliği İstanbul Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri açıkladı. İşte Kartal’daki çöken binada hayatanı kaybeden ve yaralananların isimleri
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kimliğini tespit edilen yaralı vatandaşlarımız;
1- Hilal Tuana Alemdar (13 yaşında, genel durumu iyi, Bezmialem Dragos Hastanesi)
2- Halil İbrahim Alemdar (23 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
3- Adem Alemdar (47 yaşında, ameliyat oldu, yoğun bakımda, Kartal EAH)
4- Safiye Alemdar (44 yaşında, ameliyatta, Kartal EAH)
5- Adile Oral (77 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
6- Nazan Tekgöz (37 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
7- Güler Yılmaz (56 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
8- Bahriye Aktar (75 yaşında, yoğun bakımda, Kartal EAH)
9-Tayyip Mahmut Alemdar (9 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
10- Ali Alemdar (75 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
11- Hüsniye Yaman (59 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
12- Leyla Yaman (63 yaşında, genel durumu iyi, Kartal EAH)
Kimliğini tespit edilen vefat eden vatandaşlarımız:
1- Ayşe Alemdar (45 yaşında)
2- Yıldız Gündüzoğlu (33 yaşında)
3- Kimlik tespit çalışmaları sürüyor
YORUM YAZ