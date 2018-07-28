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Kartal'da vinç halatı koptu: 2 kişi yaralandı

İstanbul Kartal'da bir inşaatta çalışma sırasında vincin halatının kopması sonucu asansörde mahsur kalan 2 işçi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda işçiler kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:11
Kartal'da vinç halatı koptu: 2 kişi yaralandı

Olay, Soğanlık Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre vince bağlı halatlardan birinin kopması sonucu asansör bir anda 2 kat aşağıya indi. Asansör içinde bulunan 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, araç ve yaya trafiğine kapattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtardı.2 işçi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları büyük bir gürültü duyduklarını belirterek; "halat kopmuş bizde deprem oluyor sandık. Sesi duyunca aşağıya indik" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:11
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