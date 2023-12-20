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Yerel Kartal'da ters yönde ilerleyen araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı
Yerel

Kartal'da ters yönde ilerleyen araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 06:56:00 -

Kartal'da ters yönde seyir halindeki bir araç, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Yakacık Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, A.R.O. hakimiyetindeki 34 TT 7042 plakalı araç ters yönde seyir halindeyken, karşı yönden gelen C.Ö. kontrolündeki 34 HLU 735 araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç da yolun solundaki boş alana çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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