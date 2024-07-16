Kartal'da taksici ile yolcu arasında tartışma: Yolcu seçiyorsun

Olay, İstanbul’un Kartal ilçesi D100 Karayolu üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, hastaneden çıkan bir vatandaş taksiye binmek istedi. 34 TGY 82 plakalı aracı kullanan ticari taksi şoförü durakta durup yolcuların nereye gideceklerini sordu. Taksi şoförü yolcuların gidecekleri semti beğenmeyerek, oraya gidemeyeceğini belirtti ve yolcuları aracına almadı. Taksiye binmek için bekleyen vatandaşlar ile ticari taksi şoförü arasında kısa bir tartışma çıktı. Vatandaşlar, ’bizi almıyor, yolcu seçiyor’ diyerek kendilerini aracına almayan ticari taksi şoförüne sitem etti. Yolcuları almayan taksici ise aracıyla duraktan ayrılarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.