0553 313 94 23

Kartal’da sosyal, kültürel ve mesleki kurs kayıtları başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; her yıl yüzlerce vatandaşa, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşabilecekleri birçok branşta eğitimler vererek iş istihdamı sağlayan sosyal, kültürel ve mesleki kurslar, yeni kursiyerleriyle buluşuyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:43
Kartal’da sosyal, kültürel ve mesleki kurs kayıtları başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; her yıl yüzlerce vatandaşa, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşabilecekleri birçok branşta eğitimler vererek iş istihdamı sağlayan sosyal, kültürel ve mesleki kurslar, yeni kursiyerleriyle buluşuyor.


Yeni dönemde Uğur Mumcu, Hürriyet, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri ile Barış Manço Halk Kütüphanesi ile Atalar Kütüphane’de başlayacak olan kurslarda kursiyerler; keman, İngilizce, Rusça, diksiyon, gitar, satranç, makine nakışı, giyim, el sanatları, okuma yazma, drama-tiyatro, tel kırma, şiş örücülüğü, 3-6 yaş çocuk bakım odası, resim, bağlama, ney, zurna, yağlı boya resim, çini, çocuk korosu, felsefe atölyesi, piyano, çocuk gelişimi, aşçılık, pastacılık, kuaförlük, masa tenisi, mefruşat, kurdele nakış, maket uçak yapımı ve el sanatları alanında eğitimler alacak.



“İşsizlik sorununa yeni çözümler getiriyoruz”


Özellikle kadınların üretimde olduğu, meslek edinerek ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabilecekleri çalışmalarda yer almalarının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak ülkemizin en büyük sorunlarından olan işsizliğe elimizden geldiğince çözüm üretebilmek adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Bununla alakalı yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. KARKAM (Kartal Kariyer Merkezi) adını verdiğimiz bu proje ile iş arayan vatandaşlar ve işverenleri; ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu projemiz birçok vatandaşımızın işsizlik sorununa çare olabilecek. Öte yandan bu yıl yeni dönem eğitimlerine başlayacak olan sosyal, kültürel ve mesleki kurslarımızda kadın erkek her yıl binlerce vatandaşımız meslek sahibi oluyor. Özellikle kadın istihdamı konusundaki çalışmalarımızın da artarak devam edeceğini belirtiyor, açılacak kurslarımıza üretimde olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.


Kayıt, müracaat ve detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, aşağıda belirtilen numaraları arayabilir.


Uğur Mumcu Kültür Merkezi: 0216 280 64 59


Hürriyet Kültür Merkezi: 0216 280 64 01


Yakacık Kültür Merkezi: 0216 280 64 40


Soğanlık Kültür Merkezi: 0216 280 64 74


Barış Manço Halk Kütüphanesi: 0216 280 65 82


Atalar Kütüphane: 0216 280 66 40

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:43
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulancak İskelesi’nde intihar
    1. Bulancak İskelesi’nde intihar
    2. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    3. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    4. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    5. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    6. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    7. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    8. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    9. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    10. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    11. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    12. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    13. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    14. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    15. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    16. TCMB döviz kurları
    17. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    18. Kartal'da market soygunu!
    19. Masaj salonu derneğine fuhuş operasyonu
    20. Yozgatlılar Federasyonu’ndan Başkan..
    21. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in 11..
    22. ABD'li komutanlar Akçakale'de
    23. EURO 2020 yolunda puan durumları!..
    24. Kafasına poşet geçirilmiş halde ölü..
    25. Pamukkale Belediyespor Kayhan’a emanet
    26. Sanatçılardan oturma eylemi yapan..
    27. ABD'de elektronik sigara kaynaklı..
    28. “SpiderRoman”
    29. Kartal’da sosyal, kültürel ve mesleki..
    30. Köpeğini bulan kişiye 500 TL para..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...