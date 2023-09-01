  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahiplerine bir iyi haber daha!

'Kılıçdaroğlu bir büyükşehir adayını daha belirledi' iddiası!

ABD'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

Aşı olanları tedirgin eden koronavirüs açıklaması!

Altın tahminleri! Hatice Kolçak resmen açıkladı: Altın yükseldi ama diyerek kuyumcuda, elinde gram altını olanlara seslendi!

8 yıl geçti ama sonra bakın ne oldu: O mahalle sakinleri tedirgin, vatandaşlar diken üstünde! Taşlar görüntülendi

Ali Mahir Başarır'a sosyal medyada LGBT tepkisi! 'Sen ve çocukların özgürsünüz'

'El Nino etkisiyle 1987 kışını yaşayabiliriz' Uzmanlardan 'hazır olun' uyarısı!

Aboubakar'dan Lucescu'ya şok! Golden sonra yanına gidip bakın ne yaptı

Başkan Erdoğan duyurdu: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin ila 60 bin lira arasında destek! İşte kararı
Gündem Kartal'da skandal olay! Erdoğan'a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi
Gündem

Kartal'da skandal olay! Erdoğan'a oy verdikleri için anne ve kızı darbedildi

Yeniakit Publisher
2023-09-01 09:05:00 -

İstanbul'da skandal görüntüler. Kartal'da bir anne ve kızı AK Parti ve Erdoğan'a oy verdikleri için düzenli şekilde sözlü tacize uğradı. Son olarak annenin darbedildiği öğrenildi. Genç kız sosyal medyadan bir video paylaşarak yardım istedi. Ancak bazı çevrelerde habere gereken ilgi gösterilmedi. Vatandaşlar “ya tam tersi olsaydı ne olurdu?” diye de düşünmeden edemediler.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında iyice artan skandal manzaralara bir yenisi daha eklendi. Bir anne ve kız İstanbul Kartal'da komşuları tarafından sık sık sözlü tacize uğradıkları ve darbedildiklerini belirtti.

"YEMEDİĞİMİZ HAKARET KALMADI"

Genç kız yaşananları "Biz seçim zamanından beri AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğimiz için yemediğimiz hakaret ve darp kalmadı.

"KOMŞUMUZ OLAN KADIN VE ARKADAŞLARI ANNEMİ DARP ETTİ"

Annemi bir hafta önce sırf bu yüzden darp ettiler. Bizim komşumuz olan kadın darbetti. Dün de annemi darp eden kadının arkadaşları olan kafenin sahipleri annemi darp etti. Annemi sopayla darbettiler, kapıda bıçaklarla bekliyorlar. Eve giremeyelim diye." sözleriyle anlattı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"KONUYU ÇARPITMAYA ÇALIŞTI!"

Genç kız ayrıca ilginç bir gerçeği de şu sözlerie ifade etti: Videoda gördüğünüz o sopalı şahıs AK Partililere saldırıyorlar diyor. Bize HDP'li diyor. kamerayı gördükleri için konuyu tam çarpıtmaya çalışıyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çıldırdı! Uğur Dündar açtı ağzını yumdu gözünü

Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki 13. başarısızlığını 'kararsız muhafazakarlara ve ulusalcılara' bağlayan CHP Genel Başkanı Ke..
8 yıl geçti ama sonra bakın ne oldu: O mahalle sakinleri tedirgin, vatandaşlar diken üstünde! Taşlar görüntülendi
Yerel

8 yıl geçti ama sonra bakın ne oldu: O mahalle sakinleri tedirgin, vatandaşlar diken üstünde! Taşlar görüntülendi

Denizli'nin Honaz ilçesindeki Aşağıdağdere Mahallesi’nde bulunan 250 hane 2016’dan bu yana Vatandaşların büyük bölümü adeta kâbusu yaşıyor. ..
Sırrı bu: Dünyaca ünlü Sürmene bıçağını Türkiye'den yabancı turistler almak için geliyorlar! Katkı sunuyor
Yaşam

Sırrı bu: Dünyaca ünlü Sürmene bıçağını Türkiye'den yabancı turistler almak için geliyorlar! Katkı sunuyor

Peki dünyaca ünlü Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor? Trabzon'un bıçağıyla ünlü ilçesi Sürmene ilçesine giden yerli ve yabancı turistler sürmene..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23