  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartal’da otoparkta çıkan yangında çok sayıda araç kül oldu

Kartal’da bulunan bir otoparkta yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:05:06 -
Kartal’da otoparkta çıkan yangında çok sayıda araç kül oldu

Kartal’da bulunan bir otoparkta yangın çıktı. Yangında 4 araç kullanılmaz hale gelirken bazı araç ve motosikletlerde kısmen yanma oldu.


Kartal Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yediemin otoparkındaki yangın çıktı. Bir araçta çıkan alevler kısa sürede diğer araçlara sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülen otoparktaki 4 araç kullanılmaz hale gelirken bazı araç ve motosikletlerde kısmen yanma oldu. Polis ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde önlem aldı.


Olayı gören Ercan Çataltepe, "Bir anda alev aldı. Ufak ufak patlamalar oldu. Biz binada çalışıyorduk. İki, üç tane arabaya bayağı bir ateş geldi. Alevler bayağı yükseldi. Duman da evi sardı. Camları kapattık. Bu yangının neden çıktığını da bilmiyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı