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Aktüel Kartal'da metil alkolden zehirlenme
Aktüel

Kartal'da metil alkolden zehirlenme

Hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:55:21 -
Kartal'da metil alkolden zehirlenme

İSTANBUL (AA) - Kartal'da satın aldığı metil alkolden sahte içki yapıp içtiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 10 Ekim'de Kartal Petroliş Mahallesi'ndeki bir iş yerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

- Aynı iş yerinden metil alkol alan 3 kişide zehirlendi

Öte yandan aynı iş yerinden metil alkol alıp sahte içki yapıp içen Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K. de zehirlenmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin entübe durumda olduğu öğrenildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçede sahte içkiden zehirlenme olaylarına ilişkin metil alkol sattığı öne sürülen iş yeri çalışan Yavuz Ö'yü gözaltına almıştı.

İş yeri sahibini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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