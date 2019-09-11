Kartal'da market soygunu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi, kasadaki parayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yakacık Mahallesi Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren silahlı soyguncu çalışanları tehdit etti. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncu, olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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