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Kartal’da genç stajyer sokak kedilerine ev tasarlıyor

Kartal Belediyesi’nde stajyer öğrenci olarak çalışan Hürkan Demirci, sokak hayvanları için örnek bir çalışma gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:19:53 -
Kartal’da genç stajyer sokak kedilerine ev tasarlıyor

Kartal Belediyesi’nde stajyer öğrenci olarak çalışan Hürkan Demirci, sokak hayvanları için örnek bir çalışma gerçekleştiriyor. Genç stajyer, sokak kedilerinin kışın zor koşullarında barınabilecekleri ‘kedi evi’ tasarlıyor.



Kartal Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nün Tasarım ve AR-GE biriminde çalışan Hürkan Demirci ismindeki genç stajyer, belediye bünyesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Genç stajyer öğrenci, özellikle kışın barınma sorunu çeken sokak kedileri için ‘kedi evi’ tasarlıyor.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, stajyer öğrenci Hürkan Demirci’yi çalışmalarını gerçekleştirdiği atölyesinde ziyaret ederek, hazırladığı kedi evleriyle ilgili bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı stajyer öğrenciyi takdir eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Hürkan genç ve çalışkan bir öğrencimiz. Belediyemizin bünyesinde herkese örnek olacak bir çalışmaya imza attı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hazırladığı kedi evleri sayesinde patili dostlarımız kışın soğuklarında barınma sorunları yaşamayacak” ifadelerini kullandı.

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