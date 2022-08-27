  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsmail Demir'den bomba paylaşım: SİPER 100 km'yi gözüne kestirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, FETÖ'cü siteyi sevindirdi!

Akşener, "Anıtkabir'de niye iman tazeledik dedin?" sorusuna böyle cevap verdi: Çok kafam attı

'Sel ve taşkınlara son' dedi, afiş astığı yerler göle döndü! İzmirli perişan

Bunları Atatürk'e hakaret suçları için de söyleyebilir misin? İmamoğlu'ndan Gülşen çıkışı!

Haluk Bayraktar Batı medyasına konuştu: Rus medyasının iftiralarını görüyoruz

Asbestli olduğu iddia edilen uçak gemisi hakkında flaş karar!

Ümit Özdağ'dan cuma namazında Atatürk provokasyonu

Japon Chisato, Müslüman oldu! İşte mutluluğu gözlerinden okunan kardeşimizin yeni ismi

Tutuklanan edepsiz Gülşen'le ilgili sıcak gelişme
Yerel Kartal'da feci kaza! 2 ölü
Yerel

Kartal'da feci kaza! 2 ölü

Kartal D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra metrelerce sürüklenerek önünde seyir halinde olan sebze yüklü kamyonete çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 06:59:00 -
Kartal'da feci kaza! 2 ölü

Kaza saat 02.15 sıralarında Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 LL 320 plakalı aşırı hızlı motosiklette bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Özbitirgiç idaresindeki 34 CNS 452 plakalı sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi. Motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Özbitirgiç ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23