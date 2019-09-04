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Kartal’da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması devam ederken, olayda kusuru bulunan belediye çalışanları hakkında da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
Kartal’da 21 kişinin öldüğü çöken binaya ilişkin yeni soruşturma

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması devam ederken, olayda kusuru bulunan belediye çalışanları hakkında da soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü biriminde görev yapan 16 kişi şüpheli olarak tespit edildi.


Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunan belediye görevlileri hakkında da soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü birimindeki görevliler hakkında Kartal Kaymakamlığından soruşturma izni istedi.



16 kişi şüpheli olarak belirlendi


Kaymakamlık, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte belediyenin ilgili biriminde görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni verdi. 1998 sonrasında ilgili birimde görev yapanlar hakkında ise soruşturma izni verilmedi.


Bunun üzerine savcılık, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına itiraz dilekçesi yazarak, belediyenin kontrol etme yükümlülüğünün her zaman olduğunu, binanın çökmesinde herkesin sorumluluğu ve denetleme görevinin bulunduğunu belirtti.Dilekçede, 2001 yılında belediyenin müteahhide yazı gönderdiği kaydedilerek yazıda bölgenin zemin yapısının zayıf olduğu, 2 kaçak kat yapıldığının belirtildiği ancak işlem yapılmadığı vurgulandı. 1998 yılından binanın yıkıldığı tarihe kadar belediyenin ilgili biriminde çalışan kişiler hakkında soruşturma izni talep edildi.


Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından gelen yazıya göre tüm şüphelilerin belirlenip soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.



Olayın geçmişi


Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan haklarında 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran’ın yargılanmasına başlanmıştı.


Öte yandan, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre, belediyenin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli, kontrol ve denetleme yükümlülüğü olan belediye görevlilerinin tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
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