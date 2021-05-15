Kartal zirvede bitirmek istiyor

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30’da Gürsel Aksel Stadı’nda oynayacak.



Atiba dönüyor



Sarı kart cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic’in yanı sıra yaşadığı sağlık problemini bir türlü atlatamayan Vincent Aboubakar’ın bugünkü mücadelede sahada olması beklenmiyor. Beşiktaş’ta sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Ligin 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic’in durumu ise son değerlendirmenin ardından belli olacak.



Ligde sadece 1 galibiyet aldığı son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Göztepe’de ise yedek kaleci Balazs Megyeri ile Marko Mihojevic’in sakatlıkları bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte, son Gençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Kerim Alıcı ve Fousseni Diabate’nin durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.