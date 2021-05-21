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Gündem Kartal Külliye’ye kondu! Gelecek sezon seyircili maç planı
Gündem

Kartal Külliye’ye kondu! Gelecek sezon seyircili maç planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:39:00 -
Kartal Külliye’ye kondu! Gelecek sezon seyircili maç planı

Külliye 1 saat 45 dakika süren kabulde, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Erdoğan’a imzalı Beşiktaş forması takdim etti. Sergen Yalçın hoca ile bir süre sohbet eden Erdoğan, taraftarlara müjde vererek, “İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz” dedi.

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