Kartal Külliye’ye kondu! Gelecek sezon seyircili maç planı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig’i şampiyon tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.
Külliye 1 saat 45 dakika süren kabulde, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Erdoğan’a imzalı Beşiktaş forması takdim etti. Sergen Yalçın hoca ile bir süre sohbet eden Erdoğan, taraftarlara müjde vererek, “İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbolseverlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz” dedi.