İstanbul’un pek çok ilçesinde hissedilen bir deprem yaşandı. Merkez üssü olarak AFAD’ın Kartal, Kandilli Rasathanesi’nin Sultanbeyli olarak açıkladığı deprem vatandaşları telaşlandırdı. Pek çok kişi bu depremin büyük bir depremin öncüsü olup olmayacağını merak ediyor. Peki, büyük İstanbul’un habercisi Karal depremi mi?

Kartal depremi büyük İstanbul depremi habercisi mi?

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Sabah’a açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “ Son depremin yaşandığı bölgede ikinci kırıklar var sadece. Kuzey Anadolu kırığının Çiftlikköy'den bir koluyla, Bostancı kırığının kesim yerlerinden birinde olmuş olması olasılığı var. Bu depremin, asıl deprem beklediğimiz Avrupa Yakası'nın önündeki deprem odakları ile doğrudan doğruya bir ilgisi yok. Bu nedenle de kaçışmaya neden olacak bir durum söz konusu değil. Çiftlikköy bostancı kırığının kesim yerlerinde olmuş olma olasılığı var. Avrupa yakasında asıl beklediğimiz depremle ilgisi yok. Yerel bir depremdir. Kaçışmaya neden olacak, büyük Marmara depreminin ayak sesleri gibi bir şey değildir. Bugünkü İstanbul depremi, yerel bir gerginlik boşalması olarak yorumlayabiliriz” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından ise “İstanbul Kartalda M3,9 büyüklüğünde gelip geçici bir depremcik oluştu. Deprem büyük deprem beklediğimiz ana kırık üzerinde gelişmedi. Yerel bir gerginlik boşalması. Büyük depremin ayak seleri falan değil. Ardından büyük deprem beklemiyorum” paylaşımında bulundu.