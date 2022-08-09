Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a saldırının arkasında bir 'Alevi' çıktı! Mesele koltuk kavgasıymış...

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın motosikletli iki kişi tarafından darbedilmesine ilişkin olayda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın azmettiricisi N.D.’nin saldırı emrini verme sebebinin Selami Sarıtaş’ın yerine geçmek olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Kartal Orhantepe Mahallesi'nde, Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş motosikletli 2 kişi tarafından darbedilmiş, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin S.G.(36) ile A.Y. (30) olduğunu tespit etmişti.

Kısa sürede gözaltına alınan A.Y. ifadesinde saldırıyı Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirtilen Alevi Derneği Yöneticisi N.D.’nin azmettirdiğini söyledi.

Saldırının arkasında koltuk kavgası çıktı!

Ekiplerin çalışmaları sonucu, N.D.'nin Sarıtaş’a saldırı düzenlenmesi için M.D. (41) isimli kişiden yardım istediği, M.D.'nin de M.F. isimli bir başka şahsa konuyu anlattığı belirlendi. M.F.'nin de mahalleden bulduğu S.G. ve A.Y.’ye saldırı talimatı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan, N.D.’nin saldırıyı azmettirme sebebinin Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın yerine geçmek olduğu öne sürüldü.

Şüpheliler adliyeye sevkedildi!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda, azmettirici N.D. ile birlikte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen M.D., M. F., B.S. (35), B.E. (32), E.Y. (36), S.A. (36), R.O.İ. (39) ve S.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüme götürüldü. 9 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.