0553 313 94 23

Kartal Belediyesinin Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da Kartallı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:01
Kartal Belediyesinin Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da Kartallı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolay yapabilmesi için, ilçe meydanından mezarlıklara ücretsiz olarak araç kaldırılıyor.


Mezarlık girişlerinde vatandaşlara lokum ve kolonya ikramı


Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin hizmetiyle, arife günü ve Kurban Bayramı boyunca, ilçe meydanından kaldırılan araçlar sayesinde Kartallı vatandaşlar mezarlık ziyaretlerini ücretsiz ve daha kolay yapıyor. Öte yandan, ilçedeki mezarlıkların girişinde, mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara lokum ve kolonya ikram ediliyor.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışıyla Kurban Bayramı boyunca da Kartallı vatandaşların yanında olduklarını kaydederek; “Kartal Belediyesi ekiplerimiz Kurban Bayramı mesaisine devam ediyor. Bayram boyunca vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için ilçe meydanından mezarlıklara ücretsiz olarak araç kaldırıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sevdiklerimiz ile beraber nice mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Diyanet Vakfına kurban bağışı süresi uzatıldı
    1. Türk Diyanet Vakfına kurban bağışı..
    2. Irak-İran arasındaki bir gümrük kapısı..
    3. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal..
    4. Akşener'den Kurban Bayramı mesajı
    5. Kredilerdeki faiz indirimi..
    6. Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile..
    7. Kurban kavurma tarifi yumuşak kavurma..
    8. Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak..
    9. Bayramların vazgeçilmez ikramı..
    10. Fildişi Sahili’nde Müslümanların..
    11. Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
    12. Mardin emniyetinden çocuklara özel..
    13. Adıyaman Belediyesi 56 bin adet kurban..
    14. TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda tatilciler..
    15. Kaybettiği parasına bir gün sonra..
    16. Sultangazi hayvan pazarındaki yoğunluk..
    17. Kartal Belediyesinin Kurban Bayramı..
    18. Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı..
    19. 3,5 dakikada hazırlanan 3 malzemeli..
    20. Falcao transferinden ilk sinyal geldi!
    21. TEM Otoyolu’ndaki bayram trafiği..
    22. TEM’de, park halindeki tıra çarpan..
    23. Cep telefonundan çıktı! İşte PKK'nın..
    24. Sultanbeyli Belediyesi kurban satış ve..
    25. Göçmenleri taşıyan araç su kanalına..
    26. AK Parti İl Başkanı Ercik,..
    27. Fındık üreticilerine 'acele etmeyin'..
    28. Galatasaray Falcao bombasını patlattı!..
    29. Vali Baruş trafik denetimine katılarak..
    30. Kurban Bayramı'nda 'el yaralanmaları..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti