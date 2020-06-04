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Aktüel

Kartal Belediyesi’nden personele Covid-19 eğitimi

Kartal Belediyesi, 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile ülke genelinde normal mesaiye geçilmesi sonrası, kurum içinde çalışanların ve vatandaşların korona virüs salgınına yakalanma tehdidini aza indirmek amacıyla belediye personeline Covid-19 ile ilgili bilgilendirici eğitim veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:46:56 -
Kartal Belediyesi’nden personele Covid-19 eğitimi

Kartal Belediyesi, 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile ülke genelinde normal mesaiye geçilmesi sonrası, kurum içinde çalışanların ve vatandaşların korona virüs salgınına yakalanma tehdidini aza indirmek amacıyla belediye personeline Covid-19 ile ilgili bilgilendirici eğitim veriyor.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği, Yeni İş Yeri Ortamı ve Yeni Çalışma Kuralları Bilgilendirme Eğitimi, Kartal Belediyesi ana hizmet binasında bulunan meclis salonunda başladı.


30’ar kişilik gruplar halinde yapılacak eğitimlerin ilk sunumu, Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte görevli bütün öğretmen, temizlik personeli ve güvenlik görevlilerine yönelik gerçekleşti. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen tarafından eğitimin açılış konuşması yapıldı. Daha sonra Sağlık İşleri Müdürü Dr. Şenol Karasu virüsün tanımını, risklerini, alınması gereken koruyucu ve önleyici önlemleri ve kreşlerde korona virüsü engellemeye yönelik yapılacak uygulamaları anlattı.


Eğitimin sonunda katılım sağlayan personele Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ‘Covid-19, Koronavirüs Nedir?’ isimli bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.


Kartal Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği ekipleri tarafından planlanan eğitim programı, sosyal mesafe kuralları korunarak gruplar halinde yapılmaya devam edecek.

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