0553 313 94 23

Kartal Belediyesi’nden hurda araç temizliği

Çevre ve halk sağlığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde terk edilmiş halde bulunan hurda araçları tespit ederek, topluyor.

21 Haziran 2019 Cuma 11:38
Kartal Belediyesi’nden hurda araç temizliği

Çevre ve halk sağlığına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde terk edilmiş halde bulunan hurda araçları tespit ederek, topluyor.


Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kartal’da dağınık halde; cadde, sokak ve boş arazilere terk edilerek halk sağlığını tehdit eden, trafikte tehlikeye ve çevre kirliliğine sebep olan hurda araçların toplanmasına yönelik yoğun bir çalışma başlattı.


5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekibi tarafından plaka ve sahipleri tespit edilen araçların ilgilisine ulaşabilen ekipler,söz konusu hurda aracın kaldırılması için ilk olarak tebligatta bulunuyor. Tebligat neticesinde kaldırılmayan araçların ilgilileri hakkında gerekli cezai işlemler, yine ekipler tarafından yapılarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan araçlar kaldırılıyor.


Sahipsiz araçların özellikle çocuklar için tehlike oluşturduğunu, yanma ve patlama risklerinin olduğu, trafikte tehlike oluşturdukları bunun yanı sıra; kötü görüntü ve çevre kirliliğine sebep olmaları nedeniyle kaldırıldıklarını belirten yetkililer; vatandaşların 0216 280 58 88 - 0216 280 59 99 numaralı hatları arayarak hurda araçları, Zabıta Müdürlüğü’nün ilgili amirliğine ihbar edebileceklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    1. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    2. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    3. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    4. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    5. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    6. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    7. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    8. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    9. Mayınlı arazide korkutan yangın
    10. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    14. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    15. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    16. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    17. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    18. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    19. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    20. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    21. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    22. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    23. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    24. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    25. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    26. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    27. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    28. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    29. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    30. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!