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Kartal Belediyesi ‘Zafer Haftası’nı konserlerle kutlamaya devam ediyor

Kartal Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Şöleni etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:33
Kartal Belediyesi ‘Zafer Haftası’nı konserlerle kutlamaya devam ediyor

Kartal Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Şöleni etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında televizyonda izlenme rekorları kıran ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinin başrol oyuncularından Öykü Gürman konser verdi. Gürman şarkılarıyla konsere katılan binlerce Kartallıyı coşturdu.



Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Zafer Şöleni etkinliklerine devam ediyor. 30 Ağustos’ta başlayan etkinlikler kapsamında Kartal Meydanı’nda önce saat 20.00’da ‘Asitane’ isimli rap grubu konser verdi. Ardından saat 21.00’da Öykü Gürman birbirinden güzel şarkılarıyla sahne aldı. Konsere binlerce vatandaş katıldı. ‘Sen Anlat Karadeniz’ şarkısıyla konserine başlayan Öykü Gürman, devamında birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.



“Amacımız, Kartal’ın kültür ve sanat başkenti olması”


Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Biz bu yıl 30 Ağustos’u 3 gün boyunca ‘zafer şöleni etkinlikleri’ adı altında kutlayacağız. Dün çok yoğun katılımla fener alayı gerçekleştirdik. Akabinde burada Teoman konserimiz vardı. Bugün de Öykü Gürman konserimiz. Yarın da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir barış günü konserimizle taçlandıracağız bu etkinliğimizi. İstanbul’un her noktasında Zafer Şöleni hissedilsin istiyoruz.Bundan sonra da kültür ve sanat adına Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in önderliğinde bu çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, Kartal’ın kültür ve sanat başkenti olmasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:33
  1. konser
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