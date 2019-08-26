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Kartal Belediyesi ‘Zafer Haftası’nı büyük bir şölenle kutlayacak

Kartal Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
Kartal Belediyesi ‘Zafer Haftası’nı büyük bir şölenle kutlayacak

Kartal Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.


Kartal Belediyesi’nin 30-31 Ağustos ve 1 Eylül arasında gerçekleştireceği Zafer Bayramı kutlamaları, 30 Ağustos Cuma günü, Kartallı Kazım Meydanı’nda saat 14.00’da Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin resim atölyesi ve grafiti çalışmaları ile başlayacak. Saat 16.00’da ise simultane satranç gösterisi ile Kartallı çocuklar, satranç sporundaki hünerlerini sergileyecek.



Zafer Bayramı’nda Kartallılar, Teoman konseri ile coşacak


Saatler 20.00’ı gösterdiğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla geleneksel hale gelen Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüyüş gerçekleşecek. Kutlama programı, saat 21.00’da Kartal Meydanı’nda Teoman konseriyle devam edecek. Türk Rock Müziği’nin başarılı isimlerinden Teoman, Kartallı hayranlarıyla buluşacak ve sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kartallılar için söyleyecek.



31 Ağustos’ta Öykü Gürman ve Asitane konseri


Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve 230 belediyenin projelerinin yarıştığı Örnek Belediyecilik Proje Yarışması’nın "Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Projeleri" dalında ödüle layık görülen "Yıl Boyu Sünnet" projesi, bu yıl da şölene dönüşüyor.


Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Kampanyası” kapsamında 31 Ağustos Cumartesi günü 12.00- 17.00 saatleri arasında Kartal Meydanı’nda sünnet şöleni düzenlenecek. Şölende saat 20.00’da Asitane, saat 21.00’da ise Öykü Gürman sahne alacak.



1 Eylül Dünya Barış Günü’ne Özel Feridun Düzağaç ve Domane Dersim konseri


3 gün sürecek olan Zafer Bayramı kutlamalarının sonuncusu ise 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşecek. Saat 20.00’da Domane Dersim (Yılmaz) konseri ile saat 21.00’da ise Feridun Düzağaç konseri ile Kartal Meydanı’ndan barış ezgileri yankılanacak.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:12
  1. konser
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