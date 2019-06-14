Kartal Belediyesi selden zarar gören vatandaşların yardımına koştu

Kartal’da etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sebebi ile oluşan su taşkını sebebiyle zarar gören vatandaşların yardımına Kartal Belediyesine bağlı ekipler koştu.

Çavuşoğlu Mahallesi Yabangülü Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki daire, aşırı derece yağan yağmur sonrası oluşan taşkınlıktandolayı sular altında kaldı.Yaklaşık 1 metre yüksekliğe uluşan sular, ev içerisindeki eşyaların neredeyse tamamını kullanılamaz hale getirdi. Harabeye dönen ev içerisindeki eşyaları kendi imkânları ile dışarı çıkartamayan vatandaşlar da Kartal Belediyesi’nin 0532 136 90 90 numaralı WhatsApp hattına başvurarak yardım istedi.

Daire içerisinde maddi hasara neden olan su baskının yaralarını sarmak için ise Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler seferber oldu. Vatandaşlarımızın yardımına koşan ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda kullanılamaz hale gelen eşyaların taşınması ve dairenin temizlenmesine yardımcı oldu.

Eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşa yine Kartal Belediyesi Gönül Çarşısı aracılığı ile destek olunacak.