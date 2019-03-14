Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinden 1. yıla özel muhteşem konser

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Mart ayı etkinlikleri kapsamında Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin muhteşem konserine ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün sanata ve sanatçıya verdiği değeri ortaya koyan en önemli projelerinden biri olan ve Kartal’ın yetenekli çocuklarına ücretsiz sanat eğitimi fırsatı sunan Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 1. yılını salonu tıklım tıklım dolduran kalabalık eşliğinde kutladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ile Usta Kemancı Akademisyen Besteci Prof. Cihat Aşkın’ın danışmanlığında 24’er kişilik sınıflarda 1 yıl boyunca piyano, gitar, keman, perküsyon, çello, yan flüt, ve koro branşlarında eğitim alan öğrenciler, yetenek ve bilgilerini bahar konseri ile Kartallı sanatseverlere sundu. Konsere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen, Sanat Akademisi öğretmenleri, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Sanat Akademisi öğrencilerinin aileleri ve Kartallı sanatseverler katıldı.

1 saat boyunca Kartallılara müzik ziyafeti sunan Sanat Akademisi öğrencilerini katılımcılar da büyük bir heyecan ile konser boyunca takip etti.

Piyano 1. sınıfı öğrencileri; Atilla Kaan Yılmaz “ Mozart Minuet” adlı eser ile, Eren Işık Cevahir “Scarlatti Sonat K1” ile, piyano 2. sınıf öğrencileri; Özlen Şen “Gospel Flair” adlı eser ile Duru Oral “Johan Sebestian Bach Mustte” adlı eser ile hünerlerini sergiledi. Flüt sınıfı öğrencileri;Şimal Zeynep Tuna (flüt), Tuğçe Kılıç (gitar) “Johan Sebestian Bach Minuet” adlı eseri, sanatseverlerin beğenisine sunarken, Melike Ecem Alpay flüt ile “James Hook Sonatina”ya hayat verdi. Asya Akpınar flüt eşliğinde, Duru Oral ise piyanosu ile “Greensleeves” adlı eseri icra etti. Çello sınıfı öğrencileri; İzem Alpay (çello), Özlen Şen (piyano) “Rigadoon” adlı eserle, Alin Yeşim Tuna (çello) “1. Suzuki Kitabı No:9” adlı eserle dinleyenleri adeta büyüledi. Keman sınıfı öğrencilerinden Nil Sedna Eskiköy (keman) “Johan Sebestian Bach Marş”ı ile, Fulya Hız (keman) ’Luigi Boccherini Minuet’’ adlı eserle yeteneklerini sergiledi. Gitar Trio’da öğrenciler; Emircan Işıtan (gitar), Emir Demirhan (gitar), Egecan Şahin (gitar) “Spanish Dance” adlı eserle klasik İspanyol ezgilerini Kartal’a taşıdı. Son olarak; perküsyon sınıfı öğrencilerinin performansı, koro sınıfının “Bana Bir Masal Anlat Baba” adlı eseri ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Orkestrası’nın “Dostlar Orkestrası ve İzmir Marşı”katılımcıların coşku dolu dakikalar yaşamasını sağladı. Öğrencilerin göz dolduran performansının ardından, çocuklarının 1 yılda kazanmış oldukları bilgi ve eşsiz sunumlarına şahitlik eden veliler de duygu dolu anlar yaşadı.

Konserin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, sundukları eşsiz dinleti için İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen başta olmak üzere, öğrencilere ve Kartal Sanat Akademisi öğretmenlerine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.