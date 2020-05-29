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Aktüel

Kartal Belediyesi kreş kayıtları, haziranda başlıyor

Kartal Belediyesi kreşleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:13:52 -
Kartal Belediyesi kreş kayıtları, haziranda başlıyor

Kartal Belediyesi kreşleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılına merhaba demeye hazırlanıyor. Kreşlere öğrenci kayıtlarının ön başvuruları, 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.


Türkiye’nin; bünyesinde en fazla kreş barındıran belediyesi olmasının yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde çocukları; bilim, sanat, kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yetiştiren Kartal Belediyesi’nin yeni dönem kreş kayıtları başlıyor. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, minik öğrencileriyle yine dopdolu bir eğitim yılına hazırlanıyor.


Ön Başvurular Belediyenin İnternet Sitesinde


Kreşlere kayıt için yapılacak ön başvurular; 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında, https://e-belediye.kartal.bel.tr/Kres/KresBasvuru.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirilecek, bu tarihler arasında yapılmayan başvurular geçerli olmayacak.

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