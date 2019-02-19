Kartal belediyesi AK Parti meclis üyeleri 2019 AK Parti Kartal belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek’i aday gösterdi. Ebubekir Taşyürek ile birlikte Kartal yarışacak AK Parti Kartal belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Kartal belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Kartal belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Kartal belediye başkan adayı Ebubekir Taşyürek’i aday gösterdi. Ebubekir Taşyürek ile birlikte Kartal yarışacak AK Parti Kartal belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Kartal belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Kartal İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Kartal Belediye Meclis üyesi aday listesi. AK Parti Esenyurt belediyesi meclis üyesi adayları 2019

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