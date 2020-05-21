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Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:55:41 -
Kars'taki kadın cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Köroğlu köyünde A. ve Y. aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada Sema Aslan'ın (35) tabanca ile vurularak öldürülmesine karıştığı öne sürülen Engin Y, gözaltına alındı.

Zanlı Engin Y, jandarmadaki sorgusunun ardından Sarıkamış Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Engin Y, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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