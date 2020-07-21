Kars'taki anne ve oğul cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

KARS (AA) - Kars'ta tüfekle öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan anne Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın 2 katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Mesut S. ve Adem S'nin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden Mesut S, adliyeye çıkartılırken gazetecilere, "pişmanım olayla alakam yok." ifadesini kullandı.

- Olay



İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Karadağ 18 Temmuz'da merkeze bağlı Cumhuriyet köyü yakınlarında bir su kuyusunda ölü olarak bulunmuş, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Kars Emniyet Müdürlüğü, Figen ile Mert Karadağ'ın tüfekle öldürülüp su kuyusuna atıldığını ve olayın aydınlatıldığını açıklamıştı.



