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Aktüel

Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:05:34 -
Kars'ta yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

KARS (AA) - Kars'ta piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesetlerine ulaşıldı.

Cumhuriyet Köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz'ün (14) bulunması için yürütülen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.

AFAD ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam"lar, jandarma, itfaiye, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile arama kurtarma köpeği "Eros" ve "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" arama çalışmalarına katıldı.

"Kurbağa adam" ekipleri, çocukların en son kaybolduğu bölgeyi yeniden aradı. Ekipler, kayboldukları yerden yaklaşık 30 metre sürüklenen çocukların cesedine ulaştı.

Dalda ve Gündüz'ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, gazetecilere, dün arama çalışmalarına ara verildiğini ve sabah yeniden başlandığını söyledi.

Van'dan gelen dalgıç ekipleri ile Kars'taki ekiplerle arama çalışmalarına başladıklarını anlatan Ayğan, "Yarım saatlik sürede 2 gencimizin cansız bedenleri bulundukları yerden çıkartıldı. Allah ailelerine ve yakınlarına sabır versin." dedi.

"Kurbağa adam" ekibinden Mehmet Sarı ise dün Kars'a gelerek arama çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Bölgede dün gece saatlerine kadar arama çalışmalarını sürdürdüklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getiren Sarı, "Sabah erkenden arama çalışmalarını başlattık. Dip çok balçık ve bastığınızda ayağınız batıyor. Çok azda bir dip akıntısı var. Görüşte hiç olmadığı için el yordamıyla arama yaptık. Boğuldukları yerden yaklaşık 30 metre aşağıda aynı bölgede çocuklarımızın cesedini bulduk ve ailelerine teslim ettik." diye konuştu.

Kars'ta Cumhuriyet köyü yakınlarında dün piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda (16) ve Ozan Gündüz'ün (14) bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.


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