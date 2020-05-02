Kars'ta yıldırım isabet eden kişi ağır yaralandı
KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırımın isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Akçalar köyünde hayvan otlatan Doğancan Kaya'nın bulunduğu alana yıldırım düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ilk müdahalenin ardından Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaya, buradaki müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.
Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.